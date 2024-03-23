Путин обратился к нации после теракта в «Крокусе»: что пообещал россиянам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в «Крокус Сити Холле» варварским терактом, а также пообещал, что все виновные понесут наказание. О чем еще говорил глава государства в обращении к нации 23 марта 2024 года?

Что сказал Путин во время обращения

Глава государства назвал произошедшее в «Крокус Сити Холле» кровавым и варварским терактом.

Путин поблагодарил врачей, спасателей, пожарных, бойцов спецподразделений за помощь посетителям «Крокуса», а также граждан, которые оказывали первую помощь пострадавшим и доставляли их в больницы.

В Москве и других регионах страны, по словам Путина, введены дополнительные меры антитеррористического характера.

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта найдены, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы. Всего задержано 11 человек», — сказал он.

Путин сообщил, что все исполнители и заказчики понесут справедливое и неизбежное наказание.

«Мы установим и покараем каждого», — сказал президент, сравнив террористов с нацистами.

Также глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.

«Искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура», — отметил Путин.

Что говорили в Госдуме и Совфеде о теракте

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вчера, 22 марта, в своем канале в Telegram-канале написал, что совершившие теракт преступники должны быть уничтожены.

«Страшная трагедия произошла в „Крокус Сити Холле“. От рук вооружённых бандитов погибли и пострадали беззащитные люди. Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас главное — помочь оказавшимся в беде. Правоохранительные органы выполняют свою работу», — сказала он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Telegram-канале заявила, что государство окажет всю необходимую поддержку пострадавшим.

«Соболезную родным и близким погибших в „Крокус Сити Холле“. Сил им пережить эту трагедию... Это страшное, невыносимое горе. Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим. Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар. Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание», — подчеркнула спикер Совфеда.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости заявил, что Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в «Крокус Сити Холле».

«В этом нет ничего удивительного, потому что, естественно, главным заинтересованным, скорее всего, могла быть Украина и ее покровители. Фашистский режим, фашистские методы, ненависть ко всему. Исключать нельзя. Если так оно в конечном итоге и будет, то я абсолютно этому не удивлюсь. Но сейчас самое главное, чтобы был достойный, внятный, конкретный и понятный им ответ, не теоретический, а все на поле боя», — сказал парламентарий.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Что рассказали в российском МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в российское внешнеполитическое ведомство поступало очень много звонков из разных стран с осуждением произошедшего в «Крокусе».

«В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в „Крокус Сити Холл“ и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» — написала она.

Также Захарова раскритиковала заявление Белого дома о том, что Украина или украинцы не причастны к теракту в «Крокусе».

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции. Всех причастных, как заявило российское руководство, установят компетентные органы», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как отреагировал Дмитрий Медведев на теракт

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале написал, что, если подтвердится информации об «украинском следе», то все причастные должны быть найдены и ликвидированы.

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — подчеркнул политик.

Также он выразили искренние соболезнования родным и близким пострадавших от рук террористов.

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