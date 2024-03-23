«Русский не знаю». Что рассказал еще один террорист после бойни в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео допроса еще одного задержанного по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сили Холле» опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». Что рассказал предполагаемый террорист?

Что рассказал предполагаемый террорист

В начале допроса мужчина отказывался отвечать на вопросы правоохранителей, ссылаясь на то, что плохо понимает русский язык. Однако он все же ответил на ряд вопросов силовиков. Он сообщил, что его зовут Раджап. Назвать полную дату рождения задержанный не смог, но заявил, что ему 30 лет.

Правоохранители пытались выяснить у него, где он вместе с другими предполагаемыми террористами сбросил оружие, пока преступники добирались из Москвы в Белгород, где были задержаны.

«Вопрос следующий: вы когда из Москвы уезжали, убегали, у вас оружие было, вы где его сбросили? Тут или там?» — поинтересовался представитель органов власти.

«Где-то на дорогу, мои друзья выкинули, их спроси», — ответил задержанный.

Фото: t.me/sledcom_press

Мужчина продолжал настаивать на том, что плохо понимает и не разговаривает на русском языке, а также сообщил, что не разбирается в карте и окрестностях. На наводящий вопрос силовиков о том, далеко ли до Белгорода было выброшено оружие, задержанный сообщил, что «здесь». Однако от автоматов удалось избавиться до того, как боевиков поймали.

«Когда машину задерживали, вы в машине еще были, автомат был?» — спросил представитель спецслужб.

«Нет, не было», — ответил задержанный.

«То есть вы его скинули до того, как сюда приехали?» — уточнил сотрудник органов власти.

«Да», — сказал мужчина.

«Ближе к Москве или ближе сюда?» — конкретизировали силовики.

«Мои друзья знают, они знают город, я не знаю. Они знают лучше, я русский плохо понимаю», — заявил предполагаемый террорист.

Что рассказали другие задержанные в ходе допроса

Один из задержанных признался во время допроса, что участвовал в расстреле людей в «Крокус Сити Холле». По его словам, за это ему должны были заплатить 500 тысяч рублей, но он успел получить только половину суммы.

По словам задержанного, в Россию он прилетел 4 марта из Турции, а приказ о расстреле людей ему якобы отдал один из помощников «проповедника» в Telegram-чате, который также и достал им оружие. К теракту, по его словам, он готовился около месяца, но конкретных имен людей, кого необходимо было убить, ему не назвали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара

Еще один задержанный, который, по словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, был главарем предполагаемых террористов, в ходе допроса рассказал, что проживал в хостеле и планировал начать работать в такси, поскольку долгое время был безработным.

Он пояснил, что в Telegram познакомился с неким Абдулло, который купил легковой автомобиль у своих родственников, чтобы они могли работать в такси. По словам подозреваемого, с этим мужчиной он был знаком всего около 10–12 дней. При этом подробности атаки на «Крокус Сити Холл» предполагаемый боевик на камеру не раскрыл.

По данным Telegram-канала SHOT, террористы жили в апарт-отеле «Окружной», вели себя спокойно и были приветливы с персоналом.

«Террористы из Таджикистана жили на севере Москвы — в апарт-отеле „Окружной“, недалеко от метро. Сутки там стоят около трех тысяч рублей», — говорится в сообщении канала.

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