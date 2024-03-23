Сколько человек погибли и пострадали при теракте в «Крокусе», что с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли по меньшей мере 143 человека, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Что известно о пострадавших, сколько детей находятся в больницах?

Что известно о жертвах и пострадавших

Согласно последним данным, которые опубликовала Маргарита Симоньян, количество жертв в «Крокусе» превысило число погибших в теракте в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году — тогда погибло 130 заложников. В концертном зале 22 марта количество погибших, по ее словам, составляет 143 человека.

«Жертв уже больше, чем в „Норд-Осте“. 143 человека. Ох, упокой, Господи», — сообщила Симоньян.

По данным подмосковного губернатора Андрея Воробьева, 121 человек пострадал. По его словам, во многих случаях «ранения сложные и крайне тяжелые». На официальном сайте МЧС на настоящий момент размещен список пострадавших поименно.

Вице-премьер Татьяна Голикова около 16:00 23 марта уточнила, что в больницах находятся 107 раненых. Среди взрослых 15 человек в крайне тяжелом состоянии, 42 — в тяжелом состоянии. Она отметила, что медикаментов, крови, перевязочных материалов для оказания помощи пострадавшим при теракте достаточно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о пострадавших в «Крокусе» детях

Согласно последним данным Татьяны Голиковой, среди пострадавших числится три ребенка, которые на настоящий момент находятся в больницах. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова около 17:00 по московскому времени сообщила, что в медучреждении остается четверо детей. Она также уточнила подробности их травм.

«У нас есть пострадавшие дети, их немного пока. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока в состоянии средней тяжести. <...> Есть мальчик, которого ударили прикладом автомата, состояние стабильное», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Детский омбудсмен уточнила, что нет данных о том, что под завалами в концертном зале и других помещениях могут находиться дети.

Telegram-канал «112» также сообщает, что террористы сбили восьмилетнего мальчика, когда отъезжали от территории «Крокус Сити Холла». По словам матери ребенка, сделали они это специально. Она заявила, что машина марки Renault на высокой скорости сорвалась с места, и водитель специально вильнул в сторону школьника, проезжая мимо.

Что сказал Путин о теракте в «Крокусе»

Президент Владимир Путин вышел в эфир с телеобращением к гражданам России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Он объявил воскресенье, 24 марта, днем национального траура по погибшим и выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.

Путин также пообещал, что Россия установит и покарает каждого, кто готовил теракт в «Крокусе». По его словам, террористов «ждут возмездие и забвение».

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода госграницы», — добавил президент.

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