Составлен список самых крупных терактов в истории РФ. «Крокус» в их числе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вчера вечером, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел крупный теракт. Какие еще подобные трагедии случались в России?

Что известно о теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вчера, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар. Он почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

Пожар смогли локализовать. На данный момент известно о 133 погибших. Цифра не окончательная. Более 120 человек также пострадали во время инцидента.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Брянской области задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Один из подозреваемых в теракте сообщил, что организатор преступления предложил ему 500 тысяч рублей за участие в стрельбе. При этом он не получил всю сумму, ему перевели только часть средств на банковскую карту. Мужчина также рассказал, что 4 марта прилетел из Турции, а приказ о расстреле людей ему якобы отдал один из помощников проповедника в Telegram-чате, который и достал им оружие. К теракту, по его словам, он готовился около месяца, но имена людей, кого необходимо было убить, ему не называли. Задержанный признался, что расстреливать нужно было всех подряд, «без разницы кого».

«Его помощник мне написал где-то месяц назад. Просто поздоровался сначала. Потом деньги мне предлагал, я согласился», — сказал мужчина.

Другой подозреваемый признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область.

Какие еще крупные теракты случались в России

В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года в Москве террористы подорвали два подъезда девятиэтажного жилого дома на улице Гурьянова взрывчаткой с гексогеном, заложенной в подвальное помещение. Погибли 106 человек, 690 получили ранения.

В Москве 13 сентября того же года прогремел взрыв в жилом доме № 6 на Каширском шоссе. Тогда восьмиэтажное строение было полностью разрушено. Погибли 124 человека, семь граждан получили различные ранения.

В городе Буденновске Ставропольского края 14 июня 1995 года террористы захватили местную больницу и удерживали в заложниках около 1500 человек. Через три дня силовики предприняли несколько неудачных штурмов. В ходе переговоров с боевиками удалось освободить большую часть мирных граждан. Всего в результате теракта погибли 129 человек, около 300 получили ранения.

24 августа 2004 года над Тульской и Ростовской областями террористки-смертницы с разницей за три минуты взорвали пассажирские самолеты Ту-134 и Ту-154, выполнявшие рейсы из Домодедово в Волгоград и Сочи. Погибли 93 человека.

1 сентября 2004 года в школе № 1 в Беслане террористы захватили более 1128 заложников. Среди них были учащиеся школы, их родители и учителя. Террористы удерживали заложников три дня. 3 сентября в спортзале взорвались две бомбы и начался спонтанный штурм. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей, а также 10 бойцов спецназа.

23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» 40 террористов захватили 912 заложников. Террористы требовали вывести федеральные войска из Чечни, удерживая людей почти трое суток. Через три дня силовики организовали штурм здания, применив неизвестный газ. По официальным данным, погибли 130 человек, 119 из них умерли в больницах.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Митинг памяти жертв теракта, произошедшего в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году

29 марта 2010 года на Сокольнической линии Московского метрополитена в утренний час пик на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» две террористки-смертницы привели в действие безоболочные взрывные устройства. 40 человек погибли, более 140 получили ранения.

29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале в Волгограде прогремел взрыв на первом этаже перед рамками металлодетекторов. Погибли 18 человек. Второй теракт произошел утром 30 декабря в троллейбусе, следовавшем по маршруту № 15. Троллейбус двигался в час пик из спального района в центр города. Погибли 16 человек.

31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом взорвался российский лайнер Airbus А321, который направлялся в аэропорт Пулково из Египта. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Погибли 224 человека.

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