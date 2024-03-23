Последние новости о теракте в «Крокусе» 23 марта: главное к этому часу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вчера вечером, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт. Какие новости о трагедии выходили сегодня днем, 23 марта 2024 года?

Что сказал Путин

Президент Владимир Путин вышел в эфир с телеобращением к гражданам России в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он объявил воскресенье 24 марта днем национального траура по погибшим.

«Выражаю глубокое соболезнование всем родных и близким. 24 марта объявляю днем национального траура», — заявил Путин.

Российский лидер также пообещал, что Россия установит и покарает каждого, кто готовил теракт в «Крокусе». По его словам, террористов «ждут возмездие и забвение».

«Все исполнители, организаторы и заказчики понесут справедливое и неизбежное наказание, кто бы они ни были. Мы установим и покараем каждого, кто стоял за спиной террористов. Террористов, убийц, нелюдей, у которых не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — прокомментировал Путин.

По его мнению, украинская сторона могла подготовить террористам возможность для перехода госграницы.

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода госграницы», — добавил глава государства.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Что известно о жертвах теракта

В Следственном комитете уточнили, что число жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье выросло до 133. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

«В ходе разбора завалов в концертном зале „Крокус Сити Холл“ число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Что сказали подозреваемые

В Брянской области задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокусе». Один подозреваемых в теракте сообщил, что организатор преступления предложил ему 500 тысяч рублей за участие в стрельбе. При этом он не получил всю сумму, ему перевели только часть средств на банковскую карту.

«Застрелил людей за деньги. Деньги еще не получил, половину получил только на карту», — заявил предполагаемый террорист.

Он также рассказал, что 4 марта прилетел из Турции, а приказ о расстреле людей ему якобы отдал один из помощников проповедника в Telegram-чате, который достал им в том числе и оружие. К теракту, по его словам, он готовился около месяца, но конкретные имена людей, кого необходимо было убить, ему не называли. Задержанный признался, что расстреливать нужно было всех подряд, «без разницы кого».

«Его помощник мне написал где-то месяц назад. Просто поздоровался сначала. Потом деньги мне предлагал, я согласился», — пояснил мужчина.

Другой подозреваемый признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область.

Читайте также:

Красная площадь закрыта, ТЦ «Ривьера» эвакуирован. Что происходит в Москве

«Россия вздрогнет»: украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле»

Почему террористы напали на «Крокус Сити Холл», что это за концертный зал