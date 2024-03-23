Что с группой «Пикник» после теракта в «Крокусе»: все ли выжили, кто пропал

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Помощница директора группы «Пикник» до сих пор не вышла на связь после теракта в «Крокус Сити Холле». Что об этом известно, удалось ли спастись остальным музыкантам?

Что известно об участниках группы «Пикник»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вчера, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Мероприятие должно было начаться в 20:00 по московскому времени.

По словам директора коллектива Юрия Чернышевского, стрельба в зале началась за 10 минут до выхода «Пикника» на сцену. В момент начала теракта артисты находились в гримерках, их удалось эвакуировать.

«Когда мы уезжали из „Крокуса“, видели только, как он горит, был огромный пожар», — сообщил Чернышевский MSK1.

Позже выяснилось, что с одним из членов группы до сих пор не могут связаться. Он пропал после начала теракта.

«Один человек пока не нашелся», — заявил директор группы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя время концертный директор заявил, что не может найти свою помощницу Екатерину Кушнер. Ее нет в списках, и она не отвечает на звонки и сообщения. Перед выступлением Кушнер занималась продажей мерча коллектива.

«Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе „Мельница“, и в группе „Пикник“. Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — подчеркнул Чернышевский.

Что известно о теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вчера, 22 марта. Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

Пожар смогли локализовать. На данный момент известно о 133 погибших, предварительно установлены личности 50 из них. Более 120 человек также пострадали во время инцидента.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Брянской области задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Один из задержанных во время допроса сообщил, что за участие в расстреле людей ему должны были заплатить 500 тысяч рублей, однако он успел получить только половину суммы. По его словам, в Россию он прилетел 4 марта из Турции, а приказ о расстреле людей ему якобы отдал один из помощников «проповедника» в Telegram-чате, который также и достал им оружие. Мужчина утверждает, что к теракту готовился около месяца, но конкретных имен людей, кого необходимо было убить, ему не называли — расстреливать нужно было всех подряд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще один задержанный, который, по словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, был главарем предполагаемых террористов, в ходе допроса рассказал, что жил в хостеле и планировал начать работать в такси. Он объяснил, что в Telegram познакомился с неким Абдулло, который купил легковую машину у своих родственников, чтобы они могли работать в такси. С этим мужчиной задержанный был знаком около 10–12 дней.

Другой задержанный в начале допроса отказывался отвечать на вопросы правоохранителей, ссылаясь на то, что он плохо понимает русский язык. Позже мужчина сообщил, что его зовут Раджап. Также он признался, что оружие было сброшено по пути в Брянскую область.

Что про теракт сказал Путин

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам РФ в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» объявил воскресенье 24 марта днем национального траура по погибшим.

«Выражаю глубокое соболезнование всем родных и близким. 24 марта объявляю днем национального траура», — прокомментировал он.

Глава государства пообещал, что Россия установит и покарает каждого, кто готовил теракт в «Крокусе».

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«Все исполнители, организаторы и заказчики понесут справедливое и неизбежное наказание, кто бы они ни были. Мы установим и покараем каждого, кто стоял за спиной террористов. Террористов, убийц, нелюдей, у которых не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — сказал Путин.

По его мнению, украинская сторона могла подготовить террористам возможность для перехода госграницы.

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода госграницы», — добавил российский лидер.

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