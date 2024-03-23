В Москве идет массовая проверка мигрантов. Первые итоги теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» устроили массовые рейды по общежитиям в Москве, где проживают мигранты, сообщает Telegram-канал «112». Что об этом известно?

Где проходят рейды, кого проверяют

По данным «112», силовики проверяют общежития в разных районах российской столицы.

«В нескольких районах проходят рейды. Например, в Тверском — сотрудники приехали в Минаевский переулок в общагу для иностранных специалистов. У здания припаркованы полицейские машины и автозак», — сообщил источник.

По данным «Осторожно, Москва», правоохранители досматривают автомобили на предмет оружия.

«Патрули работают в центре города, один из таких — на пересечении Садового кольца и Люсиновской улицы. Полицейские усилили досмотр проезжающих мимо автомобилей. По словам очевидца, во время одного из досмотров полицейские задержали группу мигрантов. Досматривают каждую машину, ищут оружие. „Видели, как поймали группу мигрантов и увезли в участок“, — рассказал очевидец. Также рейд проводится в общежитии возле станции метро „Менделеевская“. По сообщением очевидцев, рядом со зданием стоит автозак и две машины полиции», — добавил источник.

Было ли российское гражданство у задержанных террористов

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что все задержанные, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле», не имели российского гражданства.

«В ряде Telegram-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в „Крокус Сити Холле“, скрывшихся на автомобиле „Рено“ и впоследствии задержанных на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами», — заявила Волк.

По ее словам, сейчас миграционные подразделения МВД России совместно с ФСБ проверяют законность нахождения на территории РФ всех задержанных.

«В настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства. Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенных сведений и преждевременных оценок, доверять только официальным сообщениям правоохранительных ведомств», — отметила официальный представитель МВД РФ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что во время допросов рассказали террористы

Один из задержанных признался, что согласился устроить теракт в «Крокус Сити Холле» за 500 тысяч рублей, которые должен был ему перевести на банковскую карту «помощник» проповедника, с которым он якобы познакомился в Telegram.

«Застрелил людей, за деньги. Деньги еще не получил, половину получил только на карту», — сказал предполагаемый террорист.

Возможный глава банды рассказал, что он жил в хостеле и планировал начать работать в такси, поскольку долгое время был безработным.

«Проживал в хостеле в Дмитровском районе Московской области вместе с Мухаммадом (еще один подозреваемый. — NEWS.ru) около месяца», — заявил он.

Третий подозреваемый в ходе допроса изначально отказывался разговаривать, объяснив, что не понимает русский язык, но все равно смог ответить на несколько вопросов. В частности, он пояснил, что оружие из салона автомобиля, на котором они передвигались, якобы выкинули его подельники.

«Где-то на дорогу, мои друзья выкинули, их спроси», — сказал он, отвечая на вопросы силовиков.

Также террорист сообщил, что плохо знает Москву и не умеет ориентироваться на местности.

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