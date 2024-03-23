Какие невероятные подвиги совершили россияне во время теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель СК России Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезвредил одного из террористов в «Крокусе», заявили в Следственном комитете России. Какие еще подвиги совершали россияне в момент трагедии?

Как мужчина смог справиться с террористом

В интервью телеканалу «Россия» россиянин рассказал, что он вместе супругой увидели террориста, который хладнокровно стрелял в людей. По его словам, он обезвредил убийцу, когда тот стал перезаряжать свое оружие.

«Я взглянул на супругу и увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то сделать. В тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда была на размышление, и я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул его вниз, а правой я стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, и левой рукой я его взял за шею и продолжил наносить удары. В этот момент ко мне подошел еще один мужчина на нанес ему пару весомых ударов, и мы его вырубили», — поделился мужчина.

Отвечая на вопрос журналиста, осознал ли он, что таким образом он спас десятки человеческих жизней, мужчина ответил, что да.

«Я потом понял уже, когда мы уехали, что помимо меня и супруги смогли спастись еще пара сотен человек», — сказал он.

Фото: t.me/sledcom_press

Как инвалид-колясочник спас девушку ценой своей жизни

По информации Telegram-канала SHOT, одним из погибших в теракте оказался 25-летний инвалид-колясочник Максим, который телом прикрыл свою девушку Наталью от пуль террористов.

«Максим и Наталья сначала даже не поняли, что раздались именно выстрелы, но когда увидели, что все бегут в сторону выхода, рванули за толпой. Эвакуироваться у колясочника не получилось из-за того, что выходы не были оборудованы пандусами. С коляски он упал прямо на девушку и прикрыл её. В итоге террористы выстрелили мужчине несколько раз в грудь, и он погиб на месте. Наталья же чудом смогла выжить. Сейчас она госпитализирована», — говорится в публикации канала

Мама молодого человека рассказала, что незадолго до трагедии Максим и Наталья прислали совместное фото, через некоторое время произошел теракт.

«По словам матери Максима, он прекрасно пел и нередко выступал. С Натальей они встречались несколько лет. Девушка была фанаткой группы „Пикник“, поэтому Максим ей сделал приятный сюрприз — купил билеты на выступление любимой группы», — сообщает SHOT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как преподаватель института спас 18 операторов

Преподаватель Института кино и телевидения по имени Иван, имеющий свою студию, спас 18 операторов, которые должны были снимать концерт группы «Пикник», сообщает RT.

«Один из операторов сказал всем, что слышит выстрелы. Я скомандовал бросать технику и выходить из зала. Все безопасно эвакуировались. Среди операторов были шесть моих бывших студентов, я бы не простил себе, если бы с ними что-то случилось», — рассказал он.

По его словам, в «Крокусе» была большая давка, было невозможно открыть одну из металлических дверей, чтобы расширить выход из зала.

«Была давка, конечно. Стрелявшие хорошо понимали геометрию зала, видимо, и был расчет, что люди должны попасть в эту узкую воронку», — говорит Иван.

Фото: t.me/sledcom_press

Иван отметил, что террористы с самого начала начали поджигать занавес у сцены.

«Как рассказали мне мои коллеги, которые были совсем рядом с нападавшими, они что-то бросили, и все загорелось. Это наш второй день рождения. Сейчас я пытаюсь осознать, что произошло», — подчеркнул мужчина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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