«Пикник» ответил на сообщения об обнаружении пропавшего в теракте музыканта Директор «Пикника» опроверг сообщения об обнаружении пропавшего участника группы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о том, что участник музыкальный группы «Пикник», пропавший после теракта в «Крокус Сити Холле», вышел на связь, не соответствует действительности, сообщил aif.ru директор творческого коллектива Юрий Чернышевский. Так он прокомментировал информацию, распространившуюся в СМИ. По его словам, команда до сих пор не может дозвониться до одного человека.

Нет, один человек пока не нашелся, — сказал он, не уточнив имя пропавшего музыканта.

О том, что пропавший в теракте музыкант наконец нашелся, ранее сообщили агентство РИА Новости и телеканал «Звезда». Утверждалось, что ему удалось выбраться из горящего здания через подвал.

Концертный директор коллектива утром 23 марта сообщил, что информации о пропавшем участнике рок-группы «Пикник» до сих пор нет. Музыкант вместе с коллегами находился в «Крокус Сити Холле», где накануне произошел теракт. Участники коллектива не знают, успел ли он покинуть здание после начала стрельбы.

Чернышевский также заявил, что участники группы не были свидетелями стрельбы в концертном зале. По его словам, всех, кто находился за сценой, быстро эвакуировали, они не пострадали. Как пояснил Чернышевский, они услышали звуки хлопков, похожие на выстрелы, до начала концерта.