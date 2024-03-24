Магнитные бури сегодня, 24 марта: что будет завтра, ждать ли головных болей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сейчас на Земле наблюдается магнитная буря уровня G1, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Ждать ли геомагнитных колебаний завтра?

Что известно о магнитных бурях 24 и 25 марта

По словам синоптика, на Солнце произошел взрыв, крупный выброс масс движется по направлению к Земле, что привело к слабой магнитной буре уровня G1.

«Спираль космической непогоды раскручивается. Взрыв на Солнце произошёл точно на линии Солнце — Земля, то есть в области максимального воздействия на нашу планету, и сопровождается крупным выбросом плазменных масс по направлению к Земле. Вспышке присвоен балл X1.1. В результате резко изменилось радиационное состояние околоземного пространства, в том числе возможен приход тяжёлых частиц от Солнца, воздействующих на космические аппараты. Сейчас наблюдается слабая магнитная буря класса G1», — отметил Тишковец.

Метеоролог считает, что будут наблюдаться сильные геомагнитные колебания в период с 06:00 до 12:00 по московскому времени.

«Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывающие в том числе умеренные магнитные бури, придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье (после 21:00) и в первой половине дня понедельника (до 12:00). Максимальная геомагнитная активность придется на 06:00 утра 25 марта. Берегите себя!» — заключил синоптик.

По данным сервиса my-calend, завтра на Земле будет наблюдаться сильная магнитная буря.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 25 марта. Ее сила составит 6 баллов. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки», — сообщается в публикации портала.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто тяжелее всего переносит период магнитных бурь

Заслуженный врач России доктор медицинских наук, профессор врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru заявил, что геомагнитные колебания приводят к бурным процессам в организме, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил кардиолог.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская также предупредила пенсионеров, что в период магнитных бурь у них может кружиться голова.

«Некоторые старики это называют „сдвиг по фазе“. Для них это конец света. Им приходится объяснять, что в таких случаях есть определенные препараты, которые могут помочь пережить природные явления», — сообщила она NEWS.ru.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин подчеркнул, что во время магнитных бурь метеозависимым людям необходимо отказаться от употребления кофе и алкогольных напитков, потому что это может привести к ухудшению самочувствия. Также он рекомендует больше находиться на свежем воздухе и отказаться от физических нагрузок.

«Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются. Если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга, начинаются проблемы с капиллярным кровотоком, повышается давление, увеличивается нагрузка на сердце», — рассказал медик.

Читайте также:

Какие невероятные подвиги совершили россияне во время теракта в «Крокусе»

Путин обратился к нации после теракта в «Крокусе»: что пообещал россиянам

«Убил всех за 500 000 рублей». Что террорист рассказал о бойне в «Крокусе»