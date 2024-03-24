Лидер «Пикника» Шклярский: жизнь артиста до и после теракта в «Крокусе»

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Эдмунд Шклярский

Музыкант, композитор Эдмунд Шклярский более 40 лет остается лидером рок-группы «Пикник». Что известно о его карьере и личной жизни, как на артисте отразился теракт в «Крокус Сити Холле», какие новости о нем выходили?

Чем занимался Шклярский до теракта в «Крокусе»

Эдмунд Шклярский родился 26 сентября 1955 года в Санкт-Петербурге. По национальности музыкант наполовину поляк, поэтому с ранних лет свободно говорит на русском и польском. Он с детства увлекался музыкой, а в молодости пробовался в качестве гитариста в группу «Аквариум», играл на клавишах в «Орионе» и состоял в ансамбле «Лабиринт», после чего создал собственный коллектив «Пикник».

Дебютное выступление группы состоялось в 1981 году. К началу 90-х коллектив записал пять альбомов, а его концерты проходили с аншлагами. В 2001 году вышел альбом «Египтянин», песни из которого попали в радиочарты и стали популярными по всей стране. С тех пор Шклярский с командой вошли в число постоянных гостей рок-фестиваля «Нашествие». На протяжении последних лет группа регулярно давала концерты.

Шклярский женат. У них с супругой есть двое детей — Алина и Станислав. Младший наследник играет на синтезаторе и является самым молодым участником группы «Пикник».

Музыкант с семьей проживает в Санкт-Петербурге. Последние годы он помогает российским военным, участвующим в спецоперации, рассказал писатель Захар Прилепин.

«И хотя Шклярский (по происхождению, кстати, поляк) не высказывается вслух по поводу происходящего — люди, следящие за процессом знают, что он... что он, как это называется, помогает нашим», — отметил публицист в своем Telegram-канале.

Незадолго до теракта Эдмунд Шклярский вместе с артистами группы дал концерты в Костроме и во Владимире. Последние дни музыканты готовились к двум выступлениям в «Крокус Сити Холле» с симфоническим оркестром, которые должны были пройти 22 и 23 марта. Все билеты на них были проданы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Эдмунд Шклярский

Что известно о жизни Шклярского после теракта в «Крокусе»

22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных ворвалась в концертный зал и начала расстреливать мирных людей, после чего подожгла здание. Трагедия, согласно последним данным, унесла жизни 133 человек, также известно о 154 пострадавших.

В момент начала теракта артисты находились в гримерках, их удалось эвакуировать. На настоящий момент остается неизвестной судьба помощницы директора группы Екатерины Кушнер, которая до сих пор не вышла на связь.

Группа «Пикник» неоднократно выразила соболезнования жертвам теракта, а Эдмунд Шклярский записал видеообращение, в котором обратился ко всем, кого коснулась трагедия.

«Дорогие друзья, мы обращаемся, наверное, ко всем, кто, не желая того, естественно, оказался вовлечен в эту страшную трагедию. Совершенно бессмысленную... Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить, но мы приносим, естественно, соболезнования всем родственникам», — отметил он.

Музыкант считает, что не существует таких слов, которые помогли бы людям восполнить утрату близких, однако он не мог промолчать о трагедии.

«Единственное, что можно, — надеяться на какое-то успокоение. Опять же, говорю, слов таких, которые могут воскресить или как-то утешить, еще не найдено, еще не придуманы такие слова», — сообщил Шклярский.

На настоящий момент данные о запланированных мероприятиях коллектива отсутствуют. Также артисты не говорили о своем будущем.

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