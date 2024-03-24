Лидер группы «Пикник» обратился к семьям погибших при теракте в «Крокусе» Музыкант Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Эдмунд Шклярский

Эдмунд Шклярский, музыкант, композитор и лидер рок-группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, выразил соболезнования родственникам пострадавших и погибших во время теракта. Видеоролик опубликован на странице музыкального коллектива во «Вконтакте». Как отметил Шклярский, нет таких слов, которые могли бы утешить людей и воскресить погибших.

Дорогие друзья, мы обращаемся ко всем, кто, не желая того, оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут воскресить людей, утешить, но мы приносим соболезнования всем родственникам. Единственное, что можно, это надеяться на какое-то успокоение, — заявил музыкант.

Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске травмы получили 154 человека. Согласно обновленному ведомством списку, трое пострадавших уже выписаны из больницы.

Ранее пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева сообщила, что 15-летний работник гардеробной в «Крокус Сити Холле» получит медаль «За заслуги». Подросток по имени Ислам спас людей из концертного зала после начала стрельбы.