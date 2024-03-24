Спасшего около сотни человек в «Крокусе» школьника представят к награде Спасший около сотни человек в «Крокусе» школьник получит медаль «За заслуги»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева рассказала RT, что 15-летний работник гардеробной в «Крокус Сити Холле» получит медаль «За заслуги» за спасение людей из концертного зала. После того как началась стрельба, подросток по имени Ислам не растерялся и начал выводить их по безопасному маршруту. Вместе с этим он предупреждал о стрельбе тех, кто не понимал, что происходит.

Как пояснила Газиева, мальчика представил к награде за смелость и спасение людей муфтий Равиль Гайнутдин. Подросток и его отец уже получили приглашение на пятничную молитву в Соборной мечети, где ему и вручат медаль.

Ранее стало известно, что Следственный комитет наградит ведомственной наградой мужчину, который обезвредил одного из террористов. Благодаря его действиям несколько человек смогли спастись. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил его прикладом.

До этого певец SHAMAN выразил готовность оплатить похороны каждой жертвы теракта в «Крокус Сити Холле». Артист также предложил взять на себя все расходы по реабилитации пострадавших в результате стрельбы в концертном зале. По его словам, запугать и сломать Россию не получится.