Опубликованы обновленные списки пострадавших при теракте в «Крокусе» Минздрав Московской области: при теракте в «Крокусе» пострадали 154 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске травмы получили 154 человека, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области. Согласно обновленному ведомством списку, трое пострадавших уже были выписаны из больницы.

Как уточнили в региональном Минздраве, из 154 человек семеро находятся на стационарном лечении. Кроме того, 43 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Ранее пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева сообщила, что 15-летнего работника гардеробной в «Крокус Сити Холле» по имени Ислам, спасшего сотни человек при теракте, наградят медалью «За заслуги». Когда началась стрельба, подросток не растерялся и начал выводить людей по безопасному маршруту. Кроме того, юноша предупреждал о стрельбе тех, кто не понимал, что происходит.

Компания «Российские железные дороги» объявила об организации бесплатных перевозок в Москву и обратно для членов семей погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Родственники могут оформить билет по специальному выделенному номеру телефона.

До этого в Сети появились кадры из «Крокус Сити Холла», снятые очевидцем внутри здания в первые минуты атаки. Автор видео спасся, поскольку он перебрался на второй этаж. Ему удалось заснять вооруженного мужчину в холле.