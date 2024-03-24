РЖД бесплатно перевезет родных погибших и пострадавших в «Крокусе» РЖД бесплатно перевезет в Москву и обратно родных погибших в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В компании «Российские железные дороги» организуют бесплатные перевозки в Москву и обратно для родственников погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении компании. Оформить билет можно по номеру телефона. Ранее в связи с терактом компания сообщила, что пассажиры могут вернуть билеты без удержания дополнительных сборов до 26 марта.

Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы. Для оформления проезда просим обращаться по специально выделенному телефону +7 (800) 250-15-20, — говорится в сообщении.

Общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» был объявлен 24 марта в России. По всей стране отменены развлекательные мероприятия. Согласно последним данным, в результате теракта пострадали свыше 100 человек. Также сообщалось о 133 погибших.

Рабочие тем временем продолжают разбор завалов. У здания дежурят грузовики, которые задействовали для вывоза конструкций. Рабочие трудятся посменно, они ожидают пропуска в здание у оцепления. На месте теракта соблюдаются усиленные меры безопасности. Периметр здания оцеплен, там находятся бойцы Росгвардии и кинологические службы.