В компании «Российские железные дороги» организуют бесплатные перевозки в Москву и обратно для родственников погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении компании. Оформить билет можно по номеру телефона. Ранее в связи с терактом компания сообщила, что пассажиры могут вернуть билеты без удержания дополнительных сборов до 26 марта.
Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы. Для оформления проезда просим обращаться по специально выделенному телефону +7 (800) 250-15-20, — говорится в сообщении.
Общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» был объявлен 24 марта в России. По всей стране отменены развлекательные мероприятия. Согласно последним данным, в результате теракта пострадали свыше 100 человек. Также сообщалось о 133 погибших.
Рабочие тем временем продолжают разбор завалов. У здания дежурят грузовики, которые задействовали для вывоза конструкций. Рабочие трудятся посменно, они ожидают пропуска в здание у оцепления. На месте теракта соблюдаются усиленные меры безопасности. Периметр здания оцеплен, там находятся бойцы Росгвардии и кинологические службы.