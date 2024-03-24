Обстановку у «Крокус Сити Холла» сняли на видео Рабочие продолжают разбор завалов в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочие продолжают разбор завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле», где 22 марта произошел теракт, сообщает ТАСС. У здания дежурят грузовики, которые задействуют для вывоза конструкций. Рабочие трудятся посменно, они ожидают пропуска в здание у оцепления.

На месте теракта соблюдаются усиленные меры безопасности. Периметр здания оцеплен, там находятся бойцы Росгвардии и кинологические службы. Строительную технику выстроили на стоянке перед зданием.

Жители Подмосковья тем временем продолжают подходить к стихийному мемориалу, возникшему у здания. На нем лежат цветы и стоят зажженные свечи.

Ранее сообщалось, что общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» начался 24 марта в России. По всей стране отменены развлекательные мероприятия. Кроме этого, в стране приспустят государственные флаги. На федеральных каналах также не будут показывать развлекательные передачи и рекламу.

По последним данным, в результате трагедии погибли 133 человека. Еще свыше 100 посетителей получили повреждения различной степени тяжести.