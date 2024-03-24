В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» начался 24 марта в России. По всей стране отменены развлекательные мероприятия.

Кроме этого, в России приспустят государственные флаги. На федеральных каналах также не будут показывать развлекательные передачи и рекламу.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем национального траура по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.

До этого в ночь на 23 марта на рекламных экранах в Москве появились траурные заставки. Похожие баннеры вывесили и в Санкт-Петербурге. Правительства регионов России в ту же ночь сообщили об отмене всех массовых развлекательных и спортивных мероприятий в выходные.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега накануне заявил, что весь день в регионе будет приспущен государственный флаг. Кроме того, в стране пройдут мероприятия в память о жертвах теракта, «который унес жизни братьев из России». День траура был объявлен и в Республика Сербская, о чем сказал глава страны Милорад Додик. Таким образом государство продемонстрирует солидарность с РФ и почтит память убитых, добавил он.