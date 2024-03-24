Две страны объявили 24 марта днем траура по жертвам теракта в «Крокусе» Республика Сербская и Никарагуа объявили 24 марта днем траура

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Республика Сербская объявила 24 марта днем трауром по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Глава страны Милорад Додик в Twitter (Х) пояснил, что таким образом государство продемонстрирует солидарность с Россией и почтит память убитых. Аналогичное решение приняли власти Никарагуа.

В Республике Сербской завтра будет провозглашен день траура. Мы хотели бы таким образом почтить память невинных людей, убитых в ходе террористического нападения в Москве, а также выразить солидарность с дружественным народом России, — написал Додик.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что весь день в регионе будет приспущен государственный флаг. Кроме того, в стране пройдут мероприятия в память о жертвах теракта, «который унес жизни братьев из России».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко передал слова соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». По его словам, в стране осуждают «зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания». Белорусский лидер пожелал всем пострадавшим скорейшего восстановления.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано также сообщил, что ЕС «шокирован сообщениями о теракте». Он подчеркнул, что мысленно его организация со всеми, кто пострадал во время трагедии.