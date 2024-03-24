Появились кадры первых минут атаки на «Крокус»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось новое видео из «Крокус Сити Холла», снятое очевидцем внутри здания в первые минуты атаки. Автору ролика, который публикует РЕН ТВ, удалось спастись, так как он перебрался на второй этаж. Поднимаясь на эскалаторе, он успел заснять вооруженного мужчину в холле.

Судя по записи, террористы открыли огонь, еще будучи на улице. Услышав выстрелы, люди начали быстро уходить прочь. Некоторые пытались забаррикадироваться с помощью столиков или прятались за колонной. Когда стрелявшие уже вошли в здание, автор ролика добрался до эскалатора и спрятался. Так ему удалось избежать столкновения с террористами.

Ранее стало известно, что в результате теракта, по последним данным МЧС, погибли свыше 140 человек, количество пострадавших увеличилось до 152. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился. По словам спасателей, некоторые посетители ТЦ оказались заблокированным наверху во время пожара.

До этого в Сети опубликовали кадры задержания подозреваемых в теракте. Отмечается, что в операции участвовали спецназ ФСБ, «Ахмат» и военнослужащие Ленинградского военного округа.