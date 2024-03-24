При теракте в «Крокусе» пропала помощница директора группы «Пикник» Группа «Пикник» рассказала о потери связи с помощницей директора после теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники группы «Пикник» не могут связаться с помощницей директора Екатериной Кушнер после произошедшего теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», говорится в сообщении в официальной группе коллектива «ВКонтакте». Никакой информации о местонахождении женщины на данный момент нет.

Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь. У нас всё ещё нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда, — заявили в коллективе.

По словам директора группы Юрия Чернышевского, он работал с Кушнер на протяжении многих лет и считает женщину сильным человеком и бойцом. Семья помощницы не собирается верить в худшее, добавил участник коллектива.

Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец, — констатировал Чернышевский.

Ранее оператор Иван Поморин, чья команда должна была снимать концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», рассказал, что они успели эвакуироваться раньше всех, поскольку были на связи через гарнитуру. За несколько минут до открытия один из операторов услышал звуки стрельбы. Поморину удалось вовремя передать сообщение остальным членам съемочной команды о том, что следует бросать аппаратуру и уходить.