Оператор концерта группы «Пикник» рассказал, как спас съемочную группу Оператор концерта в «Крокусе» сказал сотрудникам бросать оборудование и уходить

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Оператор Иван Поморин, чья команда должна была снимать концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», рассказал, что они успели эвакуироваться раньше всех, поскольку были на связи через гарнитуру, передают «Известия». За несколько минут до открытия один из операторов услышал звуки стрельбы. Поморину удалось вовремя передать сообщение остальным членам съемочной команды о том, что следует бросать аппаратуру и уходить.

У меня был съемочная группа из 17 человек. <...> Благодаря тому, что мы все в гарнитурах на связи были, мы все быстро среагировали. Я говорю всем: «Ребята, бросайте оборудование, быстро выходим». Поэтому мы попали в первую волну эвакуации. Еще было только самое начало давки, — рассказал оператор.

Поморин добавил, что две его сотрудницы все-таки попали в зону обстрела. Их точка съемки находилась на втором этаже зала, откуда входили террористы. Также они видели, как террористы бросили зажигательную гранату, которой подожгли занавес.

Помощница директора группы «Пикник» до сих пор не вышла на связь после теракта. По словам директора коллектива Юрия Чернышевского, стрельба в зале началась за 10 минут до выхода «Пикника» на сцену. В момент начала теракта артисты находились в гримерках, их удалось эвакуировать.