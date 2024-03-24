Что за новая песня SHAMAN о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) выпустил песню «Реквием» в день национального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». Что об этом известно?

Какую песню выпустил SHAMAN после теракта

SHAMAN выпустил новую композицию «Реквием», которую посвятил тем, кто погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском „Крокус Сити Холле“ я хочу почтить память всех погибших песней», — сообщил исполнитель.

Также музыкант заявил, что все средства от монетизации песни будут направлены на помощь пострадавшим.

Как еще SHAMAN пообещал помочь пострадавшим

SHAMAN сообщил, что готов оплатить похороны каждого погибшего в «Крокусе», а также лечение и реабилитацию пострадавших.

«Любые беды и напасти всегда сплачивали нашу страну. Делали Россию еще крепче и сильнее. Напугать и сломать нас не получилось и в этот раз. Все мы одна большая семья, а в семье чужого горя не бывает», — заявил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Мог ли теракт произойти на концерте SHAMAN

Политолог Сергей Марков считает, что террористы хотели устроить теракт еще перед президентскими выборами. По мнению специалиста, он мог произойти на концерте SHAMAN.

«Теракт планировался на 9 марта в „Крокус Сити“ на концерте SHAMAN. Перед выборами на концерте доверенного лица Владимира Путина это должно было дестабилизировать ситуацию. Однако Госдепартамент США был категорически против теракта и опубликовал 7 марта предупреждение о возможном теракте 8 марта на концерте или в торговом центре», — сообщил Марков в Telegram-канале.

По словам политолога, тогда в Москве были усилены меры безопасности и «теракт был отменен».

«В Москве были резко усилены меры безопасности. Две группы были арестованы. Тогда теракт был отменен. Но когда ситуация успокоилась, теракт был проведен по схеме», — добавил он.

Где SHAMAN выступит в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России.

Его ближайшие выступления состоятся в Ессентуках (27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30 марта, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3 апреля), Таганроге (6,7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая) и Архангельске (28 мая).

Также у артиста уже запланирован концерт на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

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