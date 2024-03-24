Филипп Киркоров: последние новости 24 марта, отъезд из РФ, помощь «Крокусу»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров покинул Москву после теракта в «Крокус Сити Холле». Какие последние новости о поп-короле известны сегодня, где он находится сейчас, что сказал о произошедшем в «Крокусе»?

Как Киркоров отреагировал на теракт в «Крокусе»

Филипп Киркоров выразил соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким. Он заявил, что готов оказать помощь бизнесмену Аразу Агаларову, который владеет «Крокус Сити Холлом», и его сыну, певцу Эмину Агаларову, бывшему вице-президенту компании.

«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус Сити Холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. Эмин, Араз, я буду всегда рядом. Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!» — написал Киркоров в соцсетях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Куда улетел Киркоров

Telegram-канал «Новости Азербайджана» вчера, 23 марта, показал видео, на котором Филипп Киркоров в сопровождении своих охранников прилетел в Азербайджан.

В кадре поп-король покидает ВИП-зал аэропорта.

Что известно о проблемах Киркорова с ФНС

По данным Telegram-канала Baza, Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн», а также принадлежащего певцу магазина одежды Phill 4 you. На самого музыканта завели дело за неуплату административного штрафа.

«Налоговая заблокировала счета магазина одежды и творческого центра „Филипп Киркоров корпорейшн“, а на самого певца завели дело за неуплату административного штрафа. Бренд одежды Phill 4 you и „Филипп Киркоров корпорейшн“, принадлежащие Филиппу Киркорову, попали под блокировку 21 марта. Первая фирма управляет бутиком в ТРК Vegas, а вторая занимается „зрелищно-развлекательной“ деятельностью, производит видео и рекламу. Счета магазина одежды Киркорова заблокировали за просроченную задолженность по налогам в 4,2 тысячи рублей. Иронично, что налоговая сама подарила бутику Phill 4 you больше денег, чем его задолженность. В 2020 году, когда из-за пандемии закрывали торговые центры, магазин одежды певца получил от ФНС субсидию в 70 тысяч рублей», — пишет Baza.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Также, по информации Baza, «Филипп Киркоров корпорейшн» не сдает декларации и сведения о доходах с 2022 года.

«Филипп Киркоров корпорейшн» тоже провинилась: не сдает декларации и сведения о доходах с 2022 года, в марте ее счета в Сбербанке тоже заблокировали. На них уже накладывали ограничения в декабре 2023 года. ФНС приняла решение ликвидировать компанию из-за недостоверности полученных сведений. Одновременно с наложением ограничений на счета фирм на днях мировой суд в Центральном округе Москвы зарегистрировал административное дело в отношении Филиппа Киркорова, которое предусматривает ответственность за неуплату назначенного ранее административного штрафа. О каком штрафе идет речь, не уточняется«, — сообщил канал.

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