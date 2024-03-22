Филипп Киркоров: последние новости 22 марта, шоу, игнор, батл с Дороховым

Певец Филипп Киркоров не попал на гала-концерт из-за «голой» вечеринки и оказался под санкциями налоговой. Какие последние новости о поп-короле 22 марта, в каких шоу он появится в грядущие выходные?

На какой концерт не позвали Киркорова

Народного артиста России не пригласили на гала-концерт Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие». По словам музыкального продюсера и основателя шоу Александра Яковлева, Киркорова проигнорировали из-за его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Собеседник NEWS.ru назвал вакханалией происходившее во время тусовки в московском клубе «Мутабор». Продюсер считает, что Киркоров «не должен заходить в их дверь».

«То, что происходило на „голой“ вечеринке, у меня и моих коллег в голове не складывается. Какая-то вакханалия, я не разделяю это. По-русски говоря, потеряли берега, сейчас точно не время таким образом проводить мероприятия. Если его (Киркорова. — NEWS.ru) хотят приглашать другие медийные площадки, пусть. Для нас он — не наш артист, и пусть он в нашу дверь не заходит, мы его не примем», — сказал Яковлев.

Он добавил, что конкурс «МиР» занимается созиданием и возвращает любовь зрителей к исконному народному культурному коду. По словам Яковлева, все артисты, которые принимают участие в мероприятии, разделяют эти ценности.

Какие проблемы у Киркорова с ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн», а также принадлежащего певцу магазина одежды Phill 4 you. На самого артиста завели дело за неуплату административного штрафа, сообщает Telegram-канал Baza.

Как уточняется, счета активов Киркорова заблокировали 21 марта. Причиной санкций со стороны ФНС стала просроченная задолженность по налогам в размере 4,2 тыс. рублей.

Согласно информации Baza, сумма задолженности почти в 17 раз меньше средств, которые магазин Phill 4 you получил от государства в разгар пандемии коронавируса. Тогда ФНС выдала бутику Киркорова субсидию в размере 70 тыс. рублей, добавляет источник.

В каких шоу появится Киркоров в грядущие выходные

В ближайшую субботу, 23 марта, в эфире телеканала НТВ начнется этап дуэлей юмористического шоу «Звезды» с участием Киркорова. В первом противостоянии сразятся команда «Регионы» под предводительством комика Дениса Дорохова и возглавляемая поп-королем команда «Борцы».

В первых двух выпусках, которые получили название «Фестиваль», каждая звезда выступила вместе со своей командой. В конце второго эпизода прошла жеребьевка, которая определила противников в дальнейших дуэлях. Помимо батла Дорохова и Киркорова, на этапе дуэлей встретятся телеведущая Лера Кудрявцева и «Раисы» против юмориста Александра Реввы и «Студии Союз», хореограф Мигель и «Сборная СССР» сразятся с рэпером Джиганом и командой «Красноярск», комик Марина Федункив и «Объединение Юг» будут противостоять певцу Дмитрию Маликову и «Сборной России», а шоумен Азамат Мусагалиев и «Астана» сойдутся в дуэли с исполнителем Алексеем Чумаковым и «Наполеонами». По итогам каждого батла будет определен победитель, который станет финалистом проекта.

Кроме того, Киркоров остается председателем жюри музыкального шоу «Маска», седьмой эпизод которого покажут 24 марта в 20:20 мск на НТВ. В предыдущем выпуске номинантами на вылет стали Арлекин, Кот и Щенок. Кот был спасен иммунитетом, полученным в первой программе пятого сезона, а за Щенка отдали голоса члены жюри. В итоге была рассекречена певица и блогер Мия Бойка, которая скрывалась в костюме Арлекина.

Также поп-король продолжает участвовать в реалити-шоу «Сокровища императора». 24 марта на телеканале ТНТ состоится премьера третьего выпуска программы, в которой Киркоров борется за главный приз в компании австрийского актера Вольфганга Черни.

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