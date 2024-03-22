Продюсер назвал причину, почему Киркорова «убрали» из гала-концерта Продюсер Яковлев: Киркорова не позвали на конкурс «МиР» из-за «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народного артиста России Филиппа Киркорова не пригласили на гала-концерт Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие» из-за его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный продюсер и основатель мероприятия Александр Яковлев. По его словам, то, что происходило во время тусовки в московском клубе «Мутабор», является вакханалией. Продюсер считает, что Киркоров «не должен заходить в их дверь».

То, что происходило на «голой» вечеринке, у меня и моих коллег в голове не складывается. Какая-то вакханалия, я не разделяю это. По-русски говоря, потеряли берега, сейчас точно не время таким образом проводить мероприятия. Если его (Киркорова. — NEWS.ru) хотят приглашать другие медийные площадки, пусть. Для нас он — не наш артист, и пусть он в нашу дверь не заходит, мы его не примем, — сказал Яковлев.

Он добавил, что конкурс «МиР» занимается созидательством и возвращает любовь зрителей к исконному народному культурному коду. По словам Яковлева, все артисты, которые принимают участие в мероприятии, разделяют эти ценности.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн» и магазина одежды Phill 4 you, принадлежащего артисту. По его данным, на самого певца завели дело за неуплату административного штрафа. Предварительно, счета были заморожены за просроченную задолженность по налогам в размере 4,2 тысячи рублей.