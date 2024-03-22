«В час ночи ем бутерброд, смотрю на себя в зеркало»: как живет Ева Польна

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ева Польна

Экс-солистка российской поп-группы «Гости из будущего» Ева Польна раньше часто появлялась на телевидении, однако сейчас почти пропала с экранов. Что с ней случилось, борется ли певица с лишним весом, как сложилась ее личная жизнь?

Как Ева Польна борется с весом

Польна стала гостьей шоу «Большие девочки», в котором участницы под присмотром тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе пытаются сбросить лишний вес и привести себя в форму. Певица пришла к конкурсанткам, чтобы поддержать их на пути к стройности.

Вокалистка призналась, что начала борьбу с лишним весом в 15 лет. Польна отметила, что полнота мешала ей принимать себя, а окружающие отнюдь не поддерживали ее, а критиковали. Певица переживала из-за своей внешности до тех пор, пока не научилась принимать себя, игнорируя комментарии хейтеров, упрекающих за лишние килограммы.

«Если худая — напишут, что палка. Если в теле — скажут, что безобразно толстая. Молодая — можешь только физиономией похвастаться, а сама дура-дурой. А если взрослая — отметят, что, как пень, старая и пора со сценой завязывать», — объяснила Польна.

Кроме того, певица напомнила, что не была похожа на коллег по сцене. По словам Польны, она научилась принимать и любить себя, а затем научила этому же окружающих.

«На сцене, среди наших эстрадных красоток, всегда считалась певицей «в теле». Но я научила людей принимать меня такой, какая я есть. Потому что сама себя принимаю. Даже когда в час ночи ем бутерброд, смотрю на себя в зеркало и думаю: «Ну и ладно! Все равно себя люблю!» — откровенно рассказала Польна в эфире канала «Пятница!»

При этом артистка подчеркнула, что физические нагрузки обязательно должны присутствовать в жизни. По ее словам, каждому нужнно найти любимую форму движения.

«В карантин я начала заниматься йогой и цигуном. Это учит тренировать дыхание и распределять энергию. Это философия тела и одновременно души. А вообще любая физическая активность помогает проветрить свой мозг, структурировать мысли, перезагрузиться и отпустить проблемы», — посоветовала Польна.

Певица призвала участниц «Больших девочек» верить в себя и не сдаваться. Кроме того, Польна отметила, что важно принять себя и предъявить себе претензии, начав работу.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Что известно о личной жизни Евы Польны

Артистка не замужем, однако воспитывает двоих дочерей. Первую наследницу по имени Эвелин певица родила от экс-участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Артистка рассказывала, что поддерживает с музыкантом дружеские отношения, а тот в свою очередь безукоризненно выполняет обязанности отца.

«Я категорически убеждена, что отношения мужчины и женщины — их личное дело. А есть отношения матери и отца, родителей и ребенка. Как бы я ни относилась к своему бывшему, ты не имеешь права мешать ему общаться с ребенком. Мужчины вообще не очень-то чадолюбивы. Но Денис — хороший папа. Он не кукушка», — рассказала она в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Вторую дочь по имени Амалия Польна родила в 2007 году от бизнесмена Сергея Пильгуна.

Певица признавалась, что романтические отношения у нее не складываются. Вместе с этим она отмечала, что период отсутствия в жизни влюбленности необходим для перехода на новый уровень.

Исполнительница признает, что у нее в целом не складываются романтические отношения, однако она не видит ничего плохого в одиночестве. По мнению исполнительницы, паузы в личной жизни или карьере необходимы, чтобы выйти на новый уровень.

«Отношения должны быть в радость. Наполнять и делать сильнее. Самое „страшное“ это не быть одному, а чувствовать абсолютное одиночество рядом с близкими тебе людьми», — сказала она порталу Prozvezd.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Ева Польна с дочерью

Чем сейчас занимается Ева Польна

Польна все чаще появляется на российском телевидении после длительного перерыва. В прошлом году артистка участвовала в музыкальном шоу «Битва поколений». В ноябре 2023 года, Польна выпустила свой третий альбом «Открытый космос».

Также Польна увлеклась рисованием, поэтому создала в своем доме отдельную комнату-студию.

Певица не исключает воссоединения с Юрием Усачевым и возрождения группы «Гости из будущего». По ее словам, реюнион коллектива возможен только при соблюдении определенных условий.

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