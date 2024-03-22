«Мои песни — достояние России»: последние новости о SHAMAN 22 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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Певец Ярослав Дронов прокомментировал слова Лолиты Милявской о том, что именно она придумала ему псевдоним, а также назвал свои песни достоянием России. Каковы последние новости о SHAMAN 22 марта?

Лолита придумала псевдоним SHAMAN?

Недавно певица Лолита Милявская раскрыла происхождение псевдонима SHAMAN в эфире YouTube-шоу «Повесточка». Артистка рассказала, что именно она придумала это сценическое имя для Дронова.

По ее словам, это случилось после его участия в музыкальном шоу «Фактор А» в 2013 году, где она занимала место члена жюри вместе с певицей Аллой Пугачевой. Кроме того, Лолита отметила, что Примадонна также сыграла роль в карьере SHAMAN.

«Вообще-то с Аллой Борисовной [Пугачевой] мы в одном проекте SHAMAN пестовали, целовали в щечки, и это я его SHAMAN назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: „Ты какой-то шаман“. И он мне говорит: „Представляешь, откуда пошло?“», — рассказала артистка.

Сам Дронов подтвердил, что Лолита действительно сыграла роль в создании его псевдонима. Как отметил певец, в ходе шоу Милявская сравнила его с шаманом.

«Было такое еще 11 лет назад. Она обмолвилась в рамках телевизионного проекта. Сказала, что я как шаман. Это запало мне в голову», — заявил SHAMAN.

Что SHAMAN сказал о своих песнях

Артист прокомментировал предложение депутата Госдумы Сергея Колунова включить его песни в школьную программу уроков музыки. По словам Дронова, его композиции являются достоянием России и достойны того, чтобы их учили в образовательных учреждениях.

«Если это случится, для меня это будет показатель того, что мои песни любят и слушают. Мои песни честные и искренние. Но не мне решать. Мои песни — это достояние России, и они мне не принадлежат. Так что я отпускаю их, как птицу. Считаю, что песня „Я русский“ достойна, чтобы ее учили в школе», — считает исполнитель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Как SHAMAN связан с блокадой Ленинграда

Как известно, деда Дронова Михаила Селедкина в 1941 году призвали в армию, он попал на Ленинградский фронт. Там он служил артиллеристом в 81-й пушечной артиллерийской бригаде. Сам SHAMAN не застал его живым, но бабушка часто рассказывала артисту о предке-герое.

«Бабушка делилась даже самыми страшными подробностями. Я знаю, что в Ленинграде был сильный голод. И людям, в том числе моему прадеду, приходилось есть крыс. Грустная, но память. Эта память времен протягивается тонкой нитью от Санкт-Петербурга до моего сердца. Я поэтому часто тут бываю, и город уже стал для меня вторым домом», — признался певец в беседе с KP.RU.

Как прошли концерты SHAMAN в Санкт-Петербурге

20 и 21 марта SHAMAN выступал в петербургском БКЗ «Октябрьский». В ходе выступления 21 марта артист предложил одной из зрительниц присоединиться к нему и исполнить совместно песню. Оказалось, что девушка является оперной певицей.

SHAMAN исполнил свои авторские композиции и популярные народные песни. Например, он спел арию «Улетай на крыльях ветра» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь».

По завершении концерта Дронов поднялся на задние ряды зала и неожиданно передал микрофон Дарье Прониной, солистке Академии молодых певцов Мариинского театра. Публика была поражена ее исполнением. Даже сам SHAMAN выразил удивление, назвав ее пение «шедевральным», передает Пятый канал.

«Сколько талантов, потрясающих талантов в нашей стране!» — отметил артист.

При прощании с Дарьей SHAMAN подарил ей фотографию с автографом, а зрителям пожелал приятного вечера.

Когда концерты SHAMAN

В первом месяце весны Дронов выступит в Ессентуках (26 и 27 марта), Ставрополе (28 марта) и Краснодаре (30 и 31 марта). Далее у него запланированы концерты в Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля) и Таганроге (6 и 7 апреля).

Также в апреле концерты SHAMAN пройдут в Уфе (20 апреля), Ижевске (22 и 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля) и Москве (26 апреля).

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