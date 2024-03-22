Последние новости шоу-бизнеса 22 марта: SHAMAN, Кологривый, Шуфутинский

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певец SHAMAN высказался о конфликте с артистом Леонидом Агутиным, актер Никита Кологривый вновь в суде, а в семье шансонье Михаила Шуфутинского ожидается пополнение. Какие последние новости шоу-бизнеса 22 марта?

Последние новости о SHAMAN

Представитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и сам артист прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о конфликте исполнителя с певцом Леонидом Агутиным. Ранее распространились слухи, что между музыкантами присутствует личная неприязнь, из-за которой Агутин не вышел с Дроновым на одну сцену во время съемок «Песни года».

По словам представителя SHAMAN, в тот день Агутин лежал в больнице и не принимал участия ни в каких съемках. Слово взял и сам исполнитель хита «Я русский». Представитель Агутина отрицали конфликт с SHAMAN.

«Если взять все и рассказать, будет, наверное, скучновато, поэтому о каких-то деталях я, пожалуй, умолчу», — заявил Дронов.

На вопрос журналиста о включении песен из репертуара SHAMAN в школьную программу Дронов отметил, что ответить на это могут только сами учащиеся, поскольку именно им придется жить с его музыкой.

Тем временем SHAMAN продолжает выступать на сцене. 20 и 21 марта состоялись его концерты в петербургском БКЗ «Октябрьский». Также в первом месяце весны Дронов выступит в Ессентуках (26 и 27 марта), Ставрополе (28 марта) и Краснодаре (30 и 31 марта).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Почему Кологривый вновь оказался в суде

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» снова доставили в суд Новосибирска для рассмотрения апелляции прокурора по делу о дебоше в одном из ресторанов города. По мнению гособвинителя, назначенный Кологривому 21 марта административный арест сроком на семь суток слишком мягкий. Прокуратура требует для актера 15 суток.

В ночь на 19 марта артист устроил дебош в местном ресторане Tangiers Lounge. Он повздорил с охранниками и укусил сотрудницу заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения ресторана.

После происшествия артист был задержан полицией и помещен в спецприемник. По итогам заседания суд принял решение арестовать Кологривого на семь суток. Сам актер заявил, что не будет обжаловать вердикт.

Какие новости о Шуфутинском

Знаменитый шансонье станет прадедушкой в текущем году. Радостной новостью поделился 22-летний внук Шуфутинского Ной в социальных сетях. Юноша рассказал, что его новоиспеченная жена Ахуву Махгерефте беременна. Уточняется, что правнук артиста должен появиться на свет уже этим летом.

Внук Шуфутинского решил пойти по стопам дедушки и тоже занимается музыкой. Он пишет треки и является начинающим рэп-исполнителем. Его избранница — популярная в Израиле блогер. Пара сыграла свадьбу в прошлом году, девушка взяла фамилию Шуфутинская, сейчас молодые люди живут в Израиле.

Ной появился в семье младшего сына Шуфутинского Андрея и афроамериканки Брэнди. Помимо Ноя, у автора хита «3 сентября» есть еще шесть внуков.

Сам шансонье продолжает концертную деятельность. 28 марта у Шуфутинского запланировано выступление в Ереване, 2 апреля — в Серпухове, 8 апреля — в Уфе, 13 апреля — в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Шуфутинский

Какой секрет стройной фигуры раскрыла Канделаки

Телеведущая и гендиректор ТНТ Тина Канделаки на своей странице в социальной сети посоветовала заниматься спортом и делать массаж, чтобы тело выглядело «фантастически».

«И спорт, и массаж, особенно лимфодренажный. Тело будет выглядеть абсолютно фантастически», — ответила Канделаки на вопросы подписчиков.

Она также подчеркнула, что крайне важно соблюдать правила питания. По словам Канделаки, без правильного рациона тренировки не дадут желаемого результата.

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