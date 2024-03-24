Теракт в «Крокусе»: последние новости 24 марта, где сейчас нападавшие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем национального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». Какие еще последние новости о теракте известны сегодня, сколько пострадавших и погибших?

Сколько пострадавших и погибших в теракте

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания. Пожар удалось локализовать.

На данный момент известно о 133 погибших, предварительно установлены личности 50 из них.

«133 человека — эта цифра тоже уже известна — сегодня считаются погибшими, 50 человек — предварительно установлены их личности. Существует еще процедура опознания, весьма сложная и важная», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Число пострадавших увеличилось до 154 человек.

На данный момент спасатели уже разобрали более 250 кубометров рухнувших конструкций «Крокуса». Для разбора завалов и поиска тел погибших применяют роботов и 100-тонный кран, при помощи которого убирают крупные куски конструкций, так как они могут обвалиться в любой момент.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл»

Как проходит день национального траура

Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура по погибшим. Все флаги в стране приспущены.

Власти Никарагуа, Абхазии и Республики Сербской также объявили общенациональный траур в знак солидарности с РФ.

Посольство Нидерландов в Москве тоже приспустило флаги страны и Евросоюза.

Бурдж-Халифа и другие небоскребы ОАЭ окрасились в цвет российского триколора. Так власти страны выразили солидарность с РФ.

За что пообещали наказать Зеленского

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет наказан как один из организаторов чудовищного террористического акта в подмосковном «Крокусе».

«Зеленский еще получит свое наказание в будущем как человек, который является одним из организаторов этого чудовищного террористического акта. Я уверен, что его агенты и спецслужбы причастны. В частности, нужно обратить внимание на недавнее заявление Алексея Данилова, как он радовался по поводу произошедшего в „Крокус Сити Холле“, как он угрожал, что нечто подобное еще произойдет. Вот это и характеризует нынешнюю украинскую власть», — прокомментировал он NEWS.ru.

Что будет с «Крокусом» после пожара

Компания «Крокус Интернешнл», владеющая «Крокус Сити Холлом», заявила, что концертный зал будет восстановлен после теракта.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении компании, опубликованном 24 марта.

«Крокус Интернешнл» также выразила соболезнования в связи с терактом и поблагодарила сотрудников концертного зала, которые смогли спасти большинство посетителей.

Когда и где будут судить террористов

В Брянской области задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокусе».

Сегодня, 24 марта, Басманный суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе».

На данный момент у здания проходит активная подготовка к масштабному судебному процессу, выставлены усиленные наряды полиции и Росгвардии.

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