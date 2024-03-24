В Совете Федерации пообещали наказать Зеленского после теракта в «Крокусе» Сенатор Цеков: Зеленский понесет наказание за теракт в «Крокусе»

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский будет наказан как один из организаторов чудовищного террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле», предположил в интервью NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Он выразил уверенность, что украинские агенты и спецслужбы причастны к трагедии, и призвал обратить внимание на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

Зеленский еще получит свое наказание в будущем, как человек, который является одним из организаторов этого чудовищного террористического акта. Я уверен, что его агенты и спецслужбы причастны. В частности, нужно обратить внимание на недавнее заявление Алексея Данилова, как он радовался по поводу произошедшего в «Крокус Сити Холле», а также как он угрожал, что нечто подобное еще произойдет. Вот это и характеризует нынешнюю украинскую власть, — заявил Цеков.

По данным МЧС, на утро 24 марта число погибших в результате теракта в концертном зале в Красногорске достигло 133 человек, среди них трое детей. Еще 152 человека числятся пострадавшими.

Посольство США в Москве приспустило флаг в день траура по погибшим в результате нападения на «Крокус Сити Холл». В американской дипмиссии назвали произошедшее чудовищным терактом и выразили солидарность с российским народом.