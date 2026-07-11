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11 июля 2026 в 18:13

«Для танго нужны двое»: Турция призвала Киев не забывать об Анкоридже

Министр Фидан: Киеву надо принять условия России и США, согласованные на Аляске

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Россия сохраняет приверженность договоренностям с США по урегулированию конфликта на Украине, достигнутым в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Однако, по его словам, для реализации этих условий необходимо участие Киева, передает T24.

В прошлом месяце я был в России, у меня были встречи с коллегами и некоторыми сотрудниками разведки и служб безопасности. Меня также принимал президент [России Владимир] Путин. Он неоднократно заявлял публично и во время нашей встречи также сказал, что привержен соглашению, достигнутому на Аляске. Но для танго нужны двое, поэтому одностороннее обязательство может быть не очень успешным, если другая сторона, то есть украинцы, также не убеждены в этом, — сказал Фидан.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что Москве в прошлом году на Аляске были сделаны компромиссные предложения, на которые она не сразу, но согласилась. Другие интерпретации переговоров министр назвал неуместными. До этого замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что конфликт на Украине можно быстро решить, если США будут действовать на основе согласия, которое Россия дала на американские предложения на саммите на Аляске.

Мир
Турция
Анкоридж
Хакан Фидан
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