«Циничный удар»: в России осудили осквернение кладбища в Нидерландах

Осквернение надгробий на кладбище в мемориальном комплексе «Советское поле славы» в Нидерландах является попыткой стереть память о подвиге освободителей Европы, заявила ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Парламентарий подчеркнула, что такие действия не следует рассматривать как простую хулиганскую выходку, так как надругательство над воинскими захоронениями требует серьезной правовой оценки.

Это циничный удар по священной памяти о людях, которые отдали свои жизни за освобождение Европы. Мы всегда будем помнить правду о той войне, — сказала Занко.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус назвала осквернение кладбища советских воинов неприемлемым. Министр подчеркнула, что «последнее пристанище» воинов заслуживает уважения.

До этого российские дипломаты заявили, что осквернение советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены является сознательной атакой на историческую память, а не случайным инцидентом. По мнению послов, речь идет о целенаправленных действиях против памяти о подвиге освободителей Европы от нацизма.

Также сообщалось, что правоохранительные органы Вены начали расследование после того, как неизвестные разрисовали памятник Советской армии. Монумент расположен на площади Шварценбергплац.