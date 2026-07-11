Появились кадры мощного ливня в Москве

В Сети появились кадры мощного ливня, обрушившегося на Москву, передает Telegram-канал «Москва 24». Так, на одном из видео показано, как из-за непогоды веранда «Моремании» на Пушкинской осталась без крыши. Также известно, что двое мужчин пострадали от удара молнии на стадионе «Труд» на юге столицы во время матча, они потеряли сознание.

В субботу, 11 июля, Москву накрыл мощный ливень. В отдельных районах столицы наблюдался град, порывы ветра достигали 15–20 м/с. Наиболее интенсивные осадки зафиксированы на юге, западе, северо-западе и в центральной части города.

Из-за обильных осадков вода поступила в вестибюль станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии. В пресс-службе столичного метрополитена уточнили, что вода ушла в дренажную систему, станция продолжает работать в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, за выходные в Москве и Подмосковье выпадет до 80% месячной нормы осадков.

Ранее появились кадры с места, где молния ударила в двух молодых людей во время футбольного матча. Очевидцы тогда услышали сильный грохот. Пострадавшие были госпитализированы после того, как пришли в себя в раздевалке стадиона.