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11 июля 2026 в 18:30

Жара в Европе обрушила российские сайты

Серверы российских хостингов в Нидерландах стали недоступны из-за жары

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Аномальная жара в Нидерландах привела к массовым сбоям в работе российских хостингов, тысячи сайтов оставались недоступны на протяжении десятков часов, сообщает Telegram-канал Baza. В амстердамском дата-центре Qupra из-за температуры, приблизившейся к плюс 40 градусам, отказала система охлаждения, серверы начали автоматически отключаться для предотвращения перегрева.

По оценке генерального директора одного из хостинг-провайдеров Никиты Цаплина, проблемы затронули 75–90% компаний, работающих с русскоязычной аудиторией в Амстердаме. Некоторые клиенты оставались без доступа к своим серверам и сайтам от 45 до 70 часов.

Европейские дата-центры проектировались из расчета, что летняя температура не превысит +30-32 градуса, поэтому подготовка к +40 градусам считалась излишней. Первый сбой системы охлаждения в Qupra произошел еще в январе при обычной зимней погоде — оборудование изначально работало на пределе возможностей. Ситуацию усугубило то, что в дата-центре размещалось много компаний с мощными серверами, выделяющими в 5–10 раз больше тепла, чем стандартное оборудование.

Ранее администрация Эйфелевой башни объявила о сокращении часов работы в ближайшие выходные из-за аномальной жары в Париже. Вместо привычного летнего графика до позднего вечера достопримечательность закроется для посетителей в 16:00 11 и 12 июля.

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