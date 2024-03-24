Посольство США в Москве приспустило флаг после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американское посольство в Москве приспустило флаг в день общенационального траура после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе диппредставительства. Посольство также опубликовало фотографию флага.

Сегодня посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта, — говорится в сообщении.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли огонь по зрителям в концертном зале. Позднее они подожгли помещение. По последним данным, в результате трагедии погибли 133 человека. Еще свыше 100 посетителей получили повреждения различной степени тяжести.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что весь день в регионе будет приспущен государственный флаг. Кроме того, в стране пройдут мероприятия в память о жертвах теракта, «который унес жизни братьев из России». День траура был объявлен и в Республике Сербской, о чем сказал глава страны Милорад Додик. Таким образом государство продемонстрирует солидарность с РФ и почтит память убитых, добавил он.