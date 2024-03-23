Стало известно, сколько тел погибших достали из-под завалов в «Крокусе» Губернатор Воробьев: за сутки из-под завалов в «Крокусе» достали 133 тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

За сутки из-под завалов в «Крокус Сити Холле» достали 133 тела, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, личности 50 из них уже удалось идентифицировать.

За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек, — написал губернатор.

Ранее Министерство здравоохранения Московской области опубликовало имена погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В перечне указан 41 человек, среди которых 21 мужчина и 20 женщин.

До этого главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека. Эта цифра, уточнила она, превышает число жертв теракта во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 году: тогда в ходе захвата заложников, по официальным данным, погибли 130 человек.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту в Подмосковье. Председатель ведомства взял под личный контроль расследование уголовного дела и назвал случившееся вероломным нападением на беззащитных людей.