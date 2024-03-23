Автомат с триколором и гора тел. Что спецназ увидел при штурме «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики во время штурма концертного зала «Крокус Сити Холл» обнаружили автомат Калашникова с триколором и погибших людей у эвакуационных выходов, сообщает Telegram-канал Baza. Что об этом известно?

Что обнаружили спасатели и силовики «Крокуса»

По данным источника, первое время на месте теракта сотрудники МЧС работали вместе с СОБРом, поскольку на момент начала штурма здания сохранялась вероятность, что часть преступников осталась внутри. Как уточняет Baza, специалисты обнаружили оставленное оружие.

«Во время работы спасатели обнаружили автомат Калашникова. Рукоятка на нем была раскрашена в триколор, и на нем была надпись: „За свободу России“», — сообщают авторы канала.

По данным Baza, перед силовиками была поставлена задача собрать все обнаруженные в «Крокусе» телефоны, таким образом удалось обнаружить мобильное устройство одного из преступников.

«Сотрудники спецслужб дали задание спасателям собирать все найденные телефоны — у спецслужб была информация, что один из преступников потерял мобильник. Инфа подтвердилась: смартфон террориста удалось найти», — отмечает Baza.

Во время осмотра помещений сотрудники оперативных служб пришли к выводу, что преступники намеренно поджигали эвакуационные выходы, чтобы люди не могли выбраться из «Крокуса». По информации источника, горы жертв лежали рядом с аварийными дверьми.

«Во время осмотра помещений сотрудники оперативных служб пришли к выводу, что преступники поджигали здание не беспорядочно, а выбирали места около эвакуационных выходов. Источники рассказывают, что у некоторых дверей люди лежали по несколько человек, практически „горой“. Из-за этого двери не открывались и их приходилось вскрывать», — уточнили авторы канала.

Вдобавок спасателям приходилось работать в особо опасных условиях из-за того, что здание на момент штурма не было обесточено, пишут журналисты.

«Уже позже выяснилось, что здание не было обесточено: во время тушения пожара работал свет, банкоматы, сигнализация. К счастью, никого из спасателей не ударило током во время их работы», — добавил источник.

Фото: t.me/sledcom_press

Что известно о предполагаемых террористах

В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в «Крокусе», сообщили в ФСБ РФ.

Четверо предполагаемых террористов были пойманы в Брянской области. Двоих задержали сразу, других — при попытке побега. Согласно данным МВД РФ, все они являются иностранными гражданами.

Среди задержанных оказался Муххамадсобири 2004 года рождения. Он во время погони получил ранение глаза и был доставлен в Брянскую областную больницу, после операции его увезли на допрос, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, 19-летний Муххамадсобири работал в барбершопе в Тейково, куда устроился в ноябре 2023 года.

Другой задержанный признался во время допроса, что участвовал в расстреле людей в «Крокус Сити Холле», и сообщил, что приехал в Россию 4 марта из Турции. По его словам, за содеянное ему обещали заплатить 500 тысяч рублей, но он успел получить только половину суммы.

Один из предполагаемых террористов рассказал, что проживал в хостеле и планировал начать работать в такси, поскольку долгое время был безработным. О событиях в «Крокусе» он умолчал. Еще один задержанный сообщил, что от оружия им удалось избавиться до ареста.

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