Названо число жертв теракта в «Крокусе», личности которых уже установлены Воробьев: установлены личности более 50 жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительно удалось установить личности уже более 50 погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, которые приводит РИА Новости, жертвами нападения на данный момент числятся 133 человека.

Сто тридцать три человека, эта цифра тоже уже известна, сегодня считаются погибшими. Пятьдесят человек — предварительно установлена их личность, — заявил Воробьев.

Замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов рассказал, что в настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и тушению пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, к вечеру 23 марта уже вывезено 63 кубических метра строительных конструкций.

Кроме того, спасатели продолжают работы по тушению тлеющих очагов на кровле здания. На готовности аэромобильная группировка 11-го спасательного центра в количества 100 специалистов. Также с родственниками погибших работают психологи МЧС, добавили в ведомстве.

Ранее МЧС опубликовало предварительный список погибших в теракте в концертном зале в Московской области. По состоянию на 17:00 мск там фигурировали только 13 подтвержденных жертв. В ведомстве отметили, что список будет дополняться. Имена погибших там будут появляться по мере верификации судмедэкспертами личностей жертв.