МЧС опубликовало список подтвержденных жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России опубликован предварительный список погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. По состоянию на 17:00 мск, там фигурировали только 13 подтвержденных жертв.

В ведомстве отметили, что список будет дополняться. Имена погибших там будут появляться по мере верификации судмедэкспертами личностей жертв.

По последним данным Следственного комитета, число погибших достигло 133 человек. При этом СМИ сообщают, что количество жертв может превышать 150. Кроме того, поименный список жертв публикует Министерство здравоохранения Московской области. В настоящее время там раскрыты личности 41 погибшего.

Президент Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем национального траура по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.

Тем временем у здания концертного зала «Крокус Сити Холл» образовался стихийный мемориал. Неравнодушные россияне приходят почтить память жертв страшной трагедии. Они несут цветы и мягкие игрушки к месту стрельбы, которая унесла жизнь больше 130 человек. Кроме того, среди цветов можно заметить портреты погибших, которые принесли их скорбящие близкие. Собравшиеся также зажигают свечи в память о многочисленных жертвах жестокого преступления.