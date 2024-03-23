Спасатели отчитались о своей работе на месте теракта в «Крокусе»

Фото: МЧС России

В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и тушению пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов. По его словам, к вечеру 23 марта уже вывезено 63 кубических метра строительных конструкций.

Кроме того, спасатели продолжают работы по тушению тлеющих очагов на кровле здания. На готовности аэромобильная группировка 11-го спасательного центра в количества 100 специалистов. Также с родственниками погибших работают психологи МЧС, добавили в ведомстве.

Ранее МЧС опубликовал предварительный список погибших в теракте в концертном зале в Московской области. По состоянию на 17:00 мск, там фигурировали только 13 подтвержденных жертв. В ведомстве отметили, что список будет дополняться. Имена погибших там будут появляться по мере верификации судмедэкспертами личностей жертв.

Тем временем у здания концертного зала «Крокус Сити Холл» образовался стихийный мемориал. Неравнодушные россияне приходят почтить память жертв страшной трагедии. Они несут цветы и мягкие игрушки к месту стрельбы, которая унесла жизнь больше 130 человек. Кроме того, среди цветов можно заметить портреты погибших, которые принесли их скорбящие близкие. Собравшиеся также зажигают свечи в память о многочисленных жертвах жестокого преступления.