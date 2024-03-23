Вся последняя информация о террористах, атаковавших «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Брянской области задержаны четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает Следственный комитет России. Что о них известно?

«В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в „Крокусе“, ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы», — сообщили в ФСБ РФ.

Что известно о задержанных предполагаемых террористах

Недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт. Двое из них были заключены под стражу в момент остановки белого «Рено», на котором они пытались скрыться. Еще двоих подозреваемых поймали при попытке бегства.

По данным Telegram-канала Mash, спецслужбы прострелили колеса автомобиля, чтобы поймать предполагаемых террористов. Машина не остановилась по требованию сотрудников и попыталась скрыться.

«Авто перевернулось на 376-м километре Киевского шоссе в районе деревни Хацунь Карачевского района — в 100 км от границы с Украиной. Из него выскочили три человека и бросились бежать в лес. Один остался на месте. Позже, примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый», — уточняет Mash.

Среди задержанных два брата-близнеца: Ривожидин и Муххамадсобири 2004 года рождения. Последний во время погони получил ранение глаза и был доставлен в брянскую областную больницу, после операции его увезли на допрос, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: СК РФ

«Ночью был доставлен в брянскую областную больницу. Сначала его определили в отделение пульмонологии, но оттуда он был переведен в реанимацию. Муххамадсобиру была сделана операция, после чего, спустя некоторое время, его забрали из больницы сотрудники спецслужб», — отметили авторы канала.

По информации Baza, 19-летний Мухаммадсобир, по предварительным данным, работал в барбершопе в Тейково, куда устроился в ноябре 2023 года.

Telegram-канал SHOT уточняет, что задержанные планировали пересечь границу РФ с Украиной в Брянской области, у них был примерный квадрат в лесу, через который они хотели скрыться, там их должны были встретить подельники.

«Одного из террористов, который пытался скрыться, обнаружили с дрона. Два вертолета и восемь беспилотников было поднято в Брянской области для поиска боевиков.Так и удалось обнаружить одного из беглецов, направляющихся к украинской границе, после чего того скрутили», — говорится в сообщении канала.

Как уточняет SHOT, ориентировку на еще одного подозреваемого — 22-летнего Масрура Ш. — разослали полицейским. Авторы канала сообщают, что он также из Таджикистана, в последнее время жил в подмосковном Чехове.

Кто еще числился в подозреваемых

Ранее Baza сообщил, что среди подозреваемых числятся 37-летний Махмадрасул Н., 51-летний Ривожидин И., 21-летний Шохинджонн С. и 29-летний Рустам Н. Все четверо граждане Таджикистана, и они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях, передает источник.

По обновленной информации канала, Руслан Н., проходивший по ориентировкам в качестве подозреваемого, предположительно оказался непричастен к теракту. По данным источника, он весь день 22 марта был дома в Самаре со своими родными.

«По словам родных 29-летнего Рустама, весь вчерашний вечер он провел со своими родственниками. Его сестра, Парвина, рассказывает, что сначала Рустам поужинал с ней и родителями, а потом отвез ее домой. Уже утром Рустам увидел свое фото на ориентировках и сам отправился в полицию. Сейчас он дает показания. Вероятнее всего Рустам стал одним из подозреваемых, так как „Рено“ раньше было оформлено на него, но, по словам соседей, два года назад он продал машину», — говорится в сообщении канала.

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