Появились кадры обстановки у суда, куда доставят террористов из «Крокуса»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Telegram-канал SHOT публикует кадры происходящего вокруг территории Басманного суда в Москве, куда в скором времени доставят подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Здание суда оцеплено, по его периметру дежурят сотрудники силовых ведомств.

На опубликованных кадрах видно, что вокруг здания суда выставлены ограждения, все припаркованные рядом автомобили эвакуируют. Кроме того, территорию обследуют кинологи с собаками.

Общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» начался в России 24 марта. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. На федеральных каналах также не будут показывать развлекательные передачи и рекламу.

В настоящее время у здания Крокус Сити Холла» дежурят грузовики, которые задействуют для вывоза конструкций. Рабочие трудятся посменно, они ожидают пропуска в здание у оцепления. На месте теракта соблюдаются усиленные меры безопасности. Периметр здания оцеплен, там находятся бойцы Росгвардии и кинологи.

Утром 24 марта МЧС России сообщало, что количество пострадавших в результате теракта увеличилось до 152, в списке погибших 133 человека. Спасатели по-прежнему разбирают завалы на месте трагедии. В ночь на 24 марта к работам подключилась тяжелая техника.