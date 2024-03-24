«Не забудем»: SHAMAN выпустил клип в память о жертвах теракта в «Крокусе» SHAMAN выпустил клип «Реквием» в память о погибших при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», выпущенную в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По словам артиста, он написал композицию на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.

Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране, — написал SHAMAN.

Певец указал в комментарии к ролику, что все средства от монетизации будут направлены на помощь пострадавшим. Ранее SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны жертв теракта и взять на себя расходы на реабилитацию раненых.

SHAMAN выступал в «Крокус Сити Холле» 9, 10 и 11 марта. При этом посольство США в Москве 7 марта предупредило, что в течение двух суток экстремисты могут организовать теракты в российской столице, в связи с чем американцев призвали избегать больших скоплений людей.

Политолог Сергей Марков ранее допустил, что теракт изначально мог планироваться на концерте SHAMAN в «Крокусе» 9 марта. По его предположению, экстремисты намеревались дестабилизировать ситуацию в стране перед президентскими выборами.