Сколько погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе»: сводка 24 марта

В пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье случился теракт, в результате которого погибло не менее 133 человек. Какие последние новости известны?

Что известно о погибших и пострадавших

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания. Пожар удалось локализовать.

На данный момент известно о 133 погибших, предварительно установлены личности 50 из них. Минздрав Подмосковья сегодня утром обновил список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», в нем 154 человека.

Сводная группа психологов МЧС круглосуточно работает с пострадавшими, родными и близкими погибших. За моральной поддержкой обратились уже 1300 человек.

В РЖД заявили, что бесплатно перевезут родственников погибших и пострадавших в Москву и из Москвы. Для оформления проезда нужно позвонить по телефону 8 800-250-15-20.

Что сейчас происходит у «Крокуса»

Спецслужбы начали разбирать завалы и расчищать территорию возле концертного зала. Также на месте трагедии продолжают работать кинологи.

Известно, что спасатели уже разобрали более 250 кубометров рухнувших конструкций «Крокуса». Для разбора завалов и поиска тел погибших применяют роботов и 100-тонный кран, при помощи которого убирают крупные куски конструкций, так как они могут обвалиться в любой момент. Кран заведут внутрь руин здания с южной стороны. Сейчас под тяжелую технику готовят плацдарм.

Кто объявил национальный траур

Президент России Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем национального траура по погибшим. Все флаги в стране приспустили на время.

Власти Никарагуа, Абхазии и Республики Сербской также объявили общенациональный траур в знак солидарности с РФ.

Посольство Нидерландов в Москве приспустило флаги страны и Евросоюза.

Бурдж-Халифа и другие небоскребы ОАЭ окрасились в цвета российского триколора. Таким образом власти страны выразили солидарность с РФ.

Кого наградят за спасение людей

Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградит 15-летнего Ислама, который вывел более 100 человек из «Крокуса» во время теракта. За смелость и спасение людей ему вручат медаль мусульман России «За заслуги».

Ранее сообщалось, что восьмиклассник, подрабатывавший в гардеробе концертного зала, вывел из здания больше 100 человек во время теракта. 15-летний Ислам во время нападения и последующего пожара направлял людей. Заметив, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, подросток взял все в свои руки и начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию «Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу.

Восстановят ли «Крокус» после пожара

Компания «Крокус Интернешнл», владеющая «Крокус Сити Холлом», заявила, что концертный зал будет восстановлен после теракта.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении компании, опубликованном 24 марта.

«Крокус Интернешнл» также выразила соболезнования в связи с терактом и поблагодарила сотрудников концертного зала, которые смогли спасти большинство посетителей.

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