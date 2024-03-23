Как Латвия, Литва и Эстония отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» вызвал неоднозначную реакцию стран Балтии. Как на трагедию отреагировали власти и жители Латвии, Литвы и Эстонии и что в этом странного?

Что не так с реакцией Латвии на теракт в «Крокусе»

Правоохранительные органы Латвии запрещают жителям страны приближаться к российскому посольству в Риге, чтобы почтить память жертв теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, сотни латвийцев продолжают приносить цветы и лампадки к зданию дипмиссии.

«Вот только местным „блюстителям порядка“, судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю, — латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв чудовищного теракта», — сообщила Захарова.

Из-за действий местных полицейских народу пришлось организовать стихийный мемориал на противоположной от здания посольства улице.

«Людям пришлось организовать стихийный мемориал на противоположной стороне улицы — через дорогу от посольства — среди „экспонатов“ антироссийской направленности, размещенных там латвийскими националистами и русофобами», — отметила представитель МИД РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова также обратила внимание, что за сутки с начала трагедии официальные власти так и не выпустили официального заявления с соболезнованиями семьям погибших и не осудили теракт.

«Все это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны», — добавила Захарова.

Как Литва отреагировала на теракт в «Крокусе»

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после теракта в Москве призвал «не терять фокус», не пояснив, что имеет в виду.

«Давайте не будем терять фокус», — написал Ландсбергис в соцсети Х.

Его запись репостнула премьер Литвы Ингрида Шимоните. Позднее, днем 23 марта, литовское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования жертвам террора, не упомянув «Крокус».

«Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, вне зависимости от того, кто его совершает. Никто не должен становиться жертвой трагических событий», — говорится в заявлении МИД Литвы.

Среди литовских политиков единственный, кто выразил соболезнования погибшим в теракте в Подмосковье, был кандидат в президенты Литвы, бывший командующий вооруженными силами балтийской республики Валдас Туткус.

«К сожалению, в СМИ ничего не было сказано о позиции Литвы. Видимо, ее там не было. <...> Вместе с представителями цивилизованного общества выражаю соболезнования пострадавшим жителям России и их родственникам», — цитирует Туткуса Sputnik Литва.

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press Габриелюс Ландсбергис

Как Эстония отреагировала на теракт в «Крокусе»

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после теракта в «Крокус Сити Холле» заявил, что терроризм неприемлем. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

«Мы пристально следим за трагическими событиями, которые произошли вчера в России. Гибель мирных жителей прискорбна, а терроризм неприемлем», — сообщил он.

Жители Эстонии также не остались в стороне. Они продолжают приносить цветы к зданию посольства России в Эстонии.

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