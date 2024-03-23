Школьник вывел более 100 человек из «Крокуса» во время теракта Mash: 15-летний школьник вывел более 100 человек из «Крокуса» во время теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школьник, который подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания больше ста человек во время теракта, сообщает Telegram-канал Mash. 15-летний подросток по имени Ислам направлял к выходу людей, которые в панике бежали в тупик.

Сам он заявил, что просто делал свою работу. По словам юноши, он, как и другие сотрудники концертного зала, проходил инструктаж на случай ЧП. Узнав о случившемся, взял ситуацию в свои руки и начал руководить эвакуацией. Отмечается, что благодаря его действиям люди вышли через служебное помещение на улицу.

Помимо подработки в гардеробе, Ислам увлекается футболом. Он выступает за детскую сборную «Спартака».

Ранее стало известно, что Следственный комитет наградит ведомственной наградой мужчину, который обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» и спас окружавших его людей. Об этом распорядился председатель СК Александр Бастрыкин. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил прикладом. Очевидица заявила, что благодаря поступку молодого человека из здания смогли выбраться несколько десятков зрителей.

Число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», по разным данным, составляет от 140 до 150 человек, при этом цифры не окончательные. Пострадали еще больше сотни человек.