В Госдуме задумались о введении смертной казни для террористов Шеремет пообещал поднять вопрос о введении смертной казни для террористов

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В России необходимо ввести смертную казнь для террористов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Парламентарий пообещал инициировать соответствующий вопрос. По его словам, теракт в «Крокус Сити Холле» заставляет реагировать на вызовы современности и пересмотреть законодательную базу.

Намерен инициировать вопрос на законодательном уровне введения в нашей стране смертной казни за терроризм, распространение наркотиков и преступления в отношении несовершеннолетних. У [таких преступников] не должно быть никаких, хоть малейших шансов уйти от ответственности, чтобы неповадно было впредь больше никому нести угрозу жителям нашей страны, — сказал он.

Вопрос о введении смертной казни также поднял глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Он пообещал, что эта тема будет глубоко проработана. По его словам, будет принято решение, депутаты примут решение, которое станет отвечать ожиданиям общества.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что терактам, подобным произошедшему в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.