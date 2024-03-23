В Госудме пообещали проработать тему смертной казни в России Глава фракции ЕР Васильев пообещал проработать тему смертной казни в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Тема смертной казни будет глубоко проработана, заявил глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в эфире канала «Россия 24». По его словам, будет принято решение, которое станет отвечать ожиданиям общества.

Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества, — сказал он.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что терактам, подобным произошедшему в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

При этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для террористов должна быть введена смертная казнь. По его словам, они не заслуживают места на нашей планете.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что обеспечением безопасности на массовых мероприятиях должны заниматься вооруженные автоматами профессионалы, а не сотрудники частных охранных предприятий. По его мнению, этим могли бы заняться бойцы Росгвардии.