В Совфеде призвали дать охранникам автоматы после теракта в «Крокусе» Сенатор Цеков: массовые мероприятия должны охранять не ЧОП, а Росгвардия

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru призвал снять мораторий на смертную казнь для террористов. Он отметил, что в России также необходимо ужесточить политику в области миграции, а также отправлять на массовые мероприятия не ЧОПы, а спецслужбы, в том числе Росгвардию.

К охране подобных мероприятий, заведений нужно привлекать не ЧОПы, а профессионалов, специальные структуры, Росгвардия, например. И стоять такие люди должны на входах не с дубинками, а с автоматами. Нужно наводить порядок с миграцией, с потоком приезжих. И четвертое — надо восстановить смертную казнь для таких преступников, — подчеркнул Цеков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявлял, что терактам, подобным в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

При этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для террористов должна быть введена смертная казнь. По его словам, они не заслуживают места на нашей планете.

По его словам, теракт в «Крокус Сити Холле» напомнил о необходимости серьезного и срочного реагирования на угрозы терроризма. Миронов призвал россиян стать еще более бдительными и сплотиться вместе, чтобы обеспечить безопасность страны и защитить граждан от подобных ужасных актов.