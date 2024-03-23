В Совфеде исключили введение смертной казни после теракта в «Крокусе» Клишас: Госдума и Совфед не вернут смертную казнь после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Конституционного суда об отмене смертной казни не смогут преодолеть в Госдуме и Совете Федерации, написал в своем Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Идея вернуть наказание появилось после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни, — подчеркнул Клишас.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что в России необходимо ввести смертную казнь для террористов. По его словам, теракт в «Крокус Сити Холле» заставляет реагировать на вызовы современности и пересмотреть законодательную базу.

Вопрос о введении смертной казни также поднял глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Он пообещал, что эта тема будет глубоко проработана. По его словам, будет принято решение, депутаты примут решение, которое станет отвечать ожиданиям общества.

Кроме этого, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что терактам, подобным произошедшему в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». Это подтверждает в том числе и мировой опыт, констатировал политик.